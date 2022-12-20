Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Названа прибавка в операционной мощности мотора «Феррари» в следующем сезоне Формулы-1

Названа прибавка в операционной мощности мотора «Феррари» в следующем сезоне Формулы-1
Комментарии

«Феррари» может увеличить операционную мощность двигателя в следующем сезоне Формулы-1. Как информирует издание SoyMotor, речь может идти о прибавке в 30 лошадиных сил.

Отмечается, что итальянской команде удалось реализовать несколько решений, которые в конечном счёте позволят ей в новом сезоне использовать всю мощность мотора без опасений его поломки. Ранее, говорится в источнике, у неё это не получалось. Новый автомобиль «Скудерии» в целом представляет собой эволюцию того, что был в прошлом сезоне Формулы-1, но со многими изменениями, которые должны позволить ему улучшить сопротивление и компенсировать потерю прижимной силы.

«Феррари» показала, как Шарль Леклер поздравил Сайнса с днем рождения:

9 гонщиков Формулы-1, которым грозит увольнение в следующем году 9 гонщиков Формулы-1, которым грозит увольнение в следующем году
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022