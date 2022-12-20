Названа прибавка в операционной мощности мотора «Феррари» в следующем сезоне Формулы-1
Поделиться
«Феррари» может увеличить операционную мощность двигателя в следующем сезоне Формулы-1. Как информирует издание SoyMotor, речь может идти о прибавке в 30 лошадиных сил.
Отмечается, что итальянской команде удалось реализовать несколько решений, которые в конечном счёте позволят ей в новом сезоне использовать всю мощность мотора без опасений его поломки. Ранее, говорится в источнике, у неё это не получалось. Новый автомобиль «Скудерии» в целом представляет собой эволюцию того, что был в прошлом сезоне Формулы-1, но со многими изменениями, которые должны позволить ему улучшить сопротивление и компенсировать потерю прижимной силы.
«Феррари» показала, как Шарль Леклер поздравил Сайнса с днем рождения:
Комментарии
- 20 декабря 2022
-
13:46
-
13:33
-
12:41
-
12:35
-
11:55
-
11:35
-
10:55
-
10:43
-
09:41
-
09:32
-
00:50
-
00:02
- 19 декабря 2022
-
23:04
-
22:57
-
22:03
-
21:55
-
20:55
-
19:55
-
19:42
-
18:52
-
17:56
-
17:39
-
16:53
-
15:54
-
15:39
-
14:55
-
14:55
-
14:41
-
14:10
-
13:32
-
12:41
-
12:39
-
11:49
-
11:39
-
10:49
Партнерский контент