Названа прибавка в операционной мощности мотора «Феррари» в следующем сезоне Формулы-1

«Феррари» может увеличить операционную мощность двигателя в следующем сезоне Формулы-1. Как информирует издание SoyMotor, речь может идти о прибавке в 30 лошадиных сил.

Отмечается, что итальянской команде удалось реализовать несколько решений, которые в конечном счёте позволят ей в новом сезоне использовать всю мощность мотора без опасений его поломки. Ранее, говорится в источнике, у неё это не получалось. Новый автомобиль «Скудерии» в целом представляет собой эволюцию того, что был в прошлом сезоне Формулы-1, но со многими изменениями, которые должны позволить ему улучшить сопротивление и компенсировать потерю прижимной силы.

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