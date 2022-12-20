Хельмут Марко оценил потенциал «Феррари» после ухода Бинотто

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о перестановках в «Феррари». В начале января следующего года должность руководителя этой команды займёт Фредерик Вассёр. На этом посту он сменит Маттиа Бинотто.



«В случае с «Феррари» я не совсем понимаю этот шаг. Я оцениваю Бинотто как отличного специалиста. Однако он столкнулся с колоссальным вызовом. Достаточно было нанять спортивного директора, который помог бы ему на трассе и в разработке стратегии. С приходом нового человека, у которого у которого будет много других обязанностей, я вижу ослабление «Феррари», — приводит слова Марко издание Auto Motor und Sport.

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