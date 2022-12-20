Марко объяснил, почему считает, что потенциал «Мерседеса» в 2023-м выше, чем у «Феррари»
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко признался, что в новом сезоне Формулы-1 считает более опасным конкурентом «Мерседес», а не «Феррари».
«Кого опасаюсь больше? Совершенно очевидно, это «Мерседес». Они, как я уже говорил ранее, являются более стабильной командой. У них есть Хэмилтон. Возможно, в этом году у них не получилось, но в перерывах между тренировками Льюис постоянно демонстрировал, что является топовым пилотом. В целом у них просто гораздо больше ресурсов», — приводит слова Марко Auto Motor und Sport.
Напомним, в минувшем сезоне Формулы-1 «Ред Булл» завоевал Кубок конструкторов. Команда «Феррари» стала второй, а «Мерседес» занял третье место.
Льюис Хэмилтон продемонстрировал, как гулял в лондонском метро с друзьями:
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