Источник: Герхард Бергер может занять место в «Ауди»
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Легенда Формулы-1, промоутер серии DTM Герхард Бергер находится в поле зрения «Ауди» и может занять место в команде в 2026 году. Какую именно должность хочет предложить ему немецкий производитель, пока неясно. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Итальянское издание узнало об этом из источников в Volkswagen Group. Немецкий бренд будет сотрудничать с «Заубером» в качестве поставщика двигателей с 2026 года.
Вероятнее всего, он займёт ту же должность, что и Ники Лауда в «Мерседесе». Напомним, в немецком гоночном коллективе Лауда занимал пост неисполнительного председателя совета директоров. Там он трудился вплоть до своей кончины в 2019 году.
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