Тото Вольф рассказал, хотел бы он получить должность в «Феррари»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался на тему привлекательности работы в итальянской команды Формыл-1 «Феррари».



«Каждый, кто говорит, что ему было бы неинтересно быть руководителем «Феррари», просто-напросто не говорит правды! Но я очень горд, что оказался в «Мерседесе». Однако если бы раньше появилась «феррари» и вышла на меня с предложением аналогичной должности, чувства были бы те же», — приводит слова Вольфа пресс-служба Формулы-1 со ссылкой на его выступление в подкасте Beyond The Grid.

Российский пилот Роберт Шварцман принял участие в тестах команды «Феррари»:

Ранее Вольф признался, что близко к сердцу воспринимает неудачные выступления своей команды. Их он сравнил с «личным падением».