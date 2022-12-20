Феттель: Мик Шумахер — тот, кому нужно больше времени. У него было не лучшее окружение

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель высказался по поводу резервного пилота «Мерседеса» Мика Шумахера.
«Михаэль Шумахер — мой кумир. И я знаю Мика уже много лет. Жаль, что его карьера гонщика не будет продолжена в следующем году.
Мик — тот, кому, возможно, нужно немного больше времени. Но у него определённо есть потенциал. Возможно, у него было не лучшее окружение. Конечно, роль третьего гонщика — это хорошо, но при таком раскладе вы просто не так часто участвуете в гонках. Теперь всё зависит от него: он должен работать, а потом вернуться более сильным», — приводит слова Феттеля Speedweek.
Последние два сезона Мик Шумахер провёл в качестве боевого пилота в «Хаасе». Американская команда приняла решение не продлевать контракт с Шумахером и на следующий сезон заменила его на Нико Хюлькенберга.
- 20 декабря 2022
-
17:00
-
16:06
-
15:53
-
15:26
-
15:08
-
14:34
-
14:11
-
13:46
-
13:33
-
12:41
-
12:35
-
11:55
-
11:35
-
10:55
-
10:43
-
09:41
-
09:32
-
00:50
-
00:02
- 19 декабря 2022
-
23:04
-
22:57
-
22:03
-
21:55
-
20:55
-
19:55
-
19:42
-
18:52
-
17:56
-
17:39
-
16:53
-
15:54
-
15:39
-
14:55
-
14:55
-
14:41