Феттель: Мик Шумахер — тот, кому нужно больше времени. У него было не лучшее окружение

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель высказался по поводу резервного пилота «Мерседеса» Мика Шумахера.

«Михаэль Шумахер — мой кумир. И я знаю Мика уже много лет. Жаль, что его карьера гонщика не будет продолжена в следующем году.

Мик — тот, кому, возможно, нужно немного больше времени. Но у него определённо есть потенциал. Возможно, у него было не лучшее окружение. Конечно, роль третьего гонщика — это хорошо, но при таком раскладе вы просто не так часто участвуете в гонках. Теперь всё зависит от него: он должен работать, а потом вернуться более сильным», — приводит слова Феттеля Speedweek.

Последние два сезона Мик Шумахер провёл в качестве боевого пилота в «Хаасе». Американская команда приняла решение не продлевать контракт с Шумахером и на следующий сезон заменила его на Нико Хюлькенберга.