Стартовала продажа билетов на RDS GP-2023

Началась продажа билетов на все этапы Гран-при Российской Дрифт Серии – 2023.
На старте продаж, до 31 декабря 2022 года, болельщиков ждут новогодние цены на билеты разных категорий. Причём, помимо классических билетов на уикенд (два дня посещения), появились билеты «Стандарт» и «VIP» только на один день этапа. А для юных фанатов дрифта есть детские билеты и масса развлечений на автодромах.
Есть в продаже и новинка RDS GP 2023 – абонемент «Вся Москва», в который включено посещение сразу трёх московских этапов Дрифт Серии: первого, четвёртого и шестого. Соревнования на Moscow Raceway в очередной раз пройдут в разных конфигурациях трассы, так что интрига на максимальном уровне.
Напомним, в 2023 году сезон RDS GP начнётся 29 апреля на культовом автодроме Moscow Raceway. В общей сложности запланировано семь мощных гоночных уикендов: соревнования состоятся в Москве (Moscow Raceway и ADM Raceway), Нижнем Новгороде (NRing), Санкт-Петербурге (Igora Drive), Красноярске (Red Ring) и Сочи (Sochi Autodrom).
Билеты можно приобрести на tickets.vdrifte.ru.
Календарь сезона RDS GP 2023:
29–30 апреля, Moscow Raceway (Москва);
3–4 июня, NRing (Нижний Новгород);
1–2 июля, Igora Drive (Санкт-Петербург);
22–23 июля, ADM Raceway (Москва);
12–13 августа, Red Ring (Красноярск);
2–3 сентября, Moscow Raceway (Москва);
14–15 октября, Sochi Autodrom (Сочи).
Лучшие моменты парных заездов RDS GP на «Игоре Драйв»:
- 20 декабря 2022
-
17:00
-
16:06
-
15:53
-
15:26
-
15:08
-
14:34
-
14:11
-
13:46
-
13:33
-
12:41
-
12:35
-
11:55
-
11:35
-
10:55
-
10:43
-
09:41
-
09:32
-
00:50
-
00:02
- 19 декабря 2022
-
23:04
-
22:57
-
22:03
-
21:55
-
20:55
-
19:55
-
19:42
-
18:52
-
17:56
-
17:39
-
16:53
-
15:54
-
15:39
-
14:55
-
14:55
-
14:41