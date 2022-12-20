Экклстоун нарушил свою же традицию, не включив карикатуры в рождественскую открытку

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун в этом году выбрал несвойственный для себя стиль рождественской открытки, которую он по традиции рассылает друзьям и коллегам. В этот раз Берни отправил праздничное послание на обычной рождественской открытке, добавив к нему журнал в подарок.
Фото: https://twitter.com/alanbaldwinf1
Ранее Экклстоун на своих открытках всегда обыгрывал какие-либо сюжеты, которые происходили в сезоне Формулы-1, как правило, с юмористическим уклоном. В 2012 году, к примеру, открытка выглядела так:
Из-за смерти владельца корпорации «Ред Булл» Дитриха Матешица Берни решил изменить сложившейся традиции.
Напомним, Матешиц скончался в октябре в возрасте 78 лет. Помимо двух команд Формулы-1, Дитрих был сильно вовлечён в спортивную индустрию. В автоспорте Матешиц владел трассой «Ред Булл Ринг» в Австрии, а с 2006 по 2011 год Матешиц владел командой в американской серии NASCAR.
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