Ферстаппен признался, что ему не нравится появление новых трасс городского типа
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Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о том, что в календаре Формулы-1 появляется всё больше городских трасс.
«Выступления за рулём новых болидов на городских трассах — худший опыт из возможных. Появление такой трассы в Лас-Вегасе? Если честно, я предпочёл бы туда съездить по другому поводу.
Мне совершенно не нравится, что в календаре всё больше трасс городского типа. Я понимаю, что за сезон организаторам нужно проводить несколько гонок в городе, но, на мой взгляд, их не должно быть слишком много. Я предпочитаю трассы старой школы, вроде «Сузуки». На таком треке квалификационный круг приносит гораздо больше удовольствия, чем круг на любой городской трассе», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.
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