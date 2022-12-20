В ФИА объяснили решение запретить пилотам несогласованные политические высказывания

Представитель Международной автомобильной федерации (ФИА) подробно ответил на вопросы по поводу запрета пилотам делать несогласованные политические заявления.



«Международный спортивный кодекс был обновлён в соответствии с политическим нейтралитетом спорта и принципом олимпийского движения, закреплённого в Кодексе этики Международного олимпийского комитета. Кроме того, ФИА должна содействовать защите прав и человеческого достоинства, воздерживаться от проявлений дискриминации по расе, сексуальной ориентации, этнического или социального происхождения, философских или политических взглядов.



ФИА будет сосредотачивать свои действия на том, чтобы добиться сбалансированного представительства пола и расы и создать более разнообразную и инклюзивную культуры», — приводит слова представителя ФИА RaceFans.

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