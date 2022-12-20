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«Астон Мартин» планирует снести базу, с которой ещё «Джордан» дебютировал в Формуле-1

«Астон Мартин» планирует снести базу, с которой ещё «Джордан» дебютировал в Формуле-1
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Британская команда Формулы-1 «Астон Мартин» планирует снести свою старую базу в Сильверстоуне, которая использовалась с 1991 года.

База была отстроена Эдди Джорданом для одноимённой гоночной команды. В 2005 году команда сменила название на «Мидланд», а в 2007 году выступала под названием «Спайкер». В следующие десять лет база и команда носила название «Форс Индия».

В 2018 году команду и базу приобрёл канадский бизнесмен Лоуренс Стролл, с 2021 года она носит название «Астон Мартин».

Летом 2023 года база будет снесена и на её месте будет построена новая.

«Я помогал с дизайном и строительством завода для Эдди Джордана ещё в 1990 году. Сейчас мы приступаем к строительству нового завода и собираемся снести эту базу следующим летом. Собираемся заменить новым зданием. Будут ресторан для персонала, фитнес-студия, тренажёрный зал, довольно большое пространство для лучшей логистики», — цитирует руководителя проекта Гая Остина RaceFans.

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