Хельмут Марко: Перес — очень хороший гонщик, но он не Ферстаппен

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о возможностях болида австрийской команды и сравнил Серхио Переса и Макса Ферстаппена.
«Макс способен увеличить границы возможностей болида. Нельзя это сравнить с другими. Реальные возможности нашего болида отражает скорость Переса, а он очень хороший гонщик Формулы-1, но он не Ферстаппен.
Мы также оказались лучше конкурентов в стратегии, и нельзя упускать из виду уровень Ферстаппена. Мы знаем, что он может набрать нужный темп для выбранной стратегии и будет беречь шины. Вообще, Макс стал настоящим заклинателем шин, что особенно хорошо было видно в Абу-Даби. Когда Перес и Леклер стали к нему подбираться, то он прибавил. И такой запас у него есть практически всегда», — приводит слова Марко Auto Motor und Sport.
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