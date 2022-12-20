Хельмут Марко: Перес — очень хороший гонщик, но он не Ферстаппен

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о возможностях болида австрийской команды и сравнил Серхио Переса и Макса Ферстаппена.



«Макс способен увеличить границы возможностей болида. Нельзя это сравнить с другими. Реальные возможности нашего болида отражает скорость Переса, а он очень хороший гонщик Формулы-1, но он не Ферстаппен.



Мы также оказались лучше конкурентов в стратегии, и нельзя упускать из виду уровень Ферстаппена. Мы знаем, что он может набрать нужный темп для выбранной стратегии и будет беречь шины. Вообще, Макс стал настоящим заклинателем шин, что особенно хорошо было видно в Абу-Даби. Когда Перес и Леклер стали к нему подбираться, то он прибавил. И такой запас у него есть практически всегда», — приводит слова Марко Auto Motor und Sport.

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