Уилл Бакстон раскритиковал запрет от ФИА на несогласованные политические высказывания

Известный журналист Формулы-1 Уилл Бакстон раскритиковал запрет Международной автомобильной федерации на несогласованные политические высказывания.



«Переписывание Международного спортивного кодекса значит, что ФИА стоит стать взрослее. Практически каждое ограничение свободы слова уже само по себе является политическим заявлением и, следовательно, противоречит правилам. Есть ещё один элемент, который ФИА, видимо, упустила. Частично современная эпоха гонок стала такой привлекательной для фанатов из-за возможности участников быть самими собой, а не корпоративными роботами. Ограничивая свободу, вы отталкиваете болельщиков.



Открыто признаю, что сожалею о своей позиции, когда я поддержал решение ФИА о запрете на ювелирные украшения. Я полагал, что они хотят соблюдать правила. А сейчас кажется, что пытаются ограничить ту свободу, которая казалась нам само собой разумеющейся», — написал Бакстон на своей странице в социальной сети.

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