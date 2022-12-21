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Ньюи предположил, что станет самой большой проблемой для многих команд Ф-1 в новом сезоне

Ньюи предположил, что станет самой большой проблемой для многих команд Ф-1 в новом сезоне
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Руководитель технического департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи поделился мнением о нынешних болидах Формулы-1.

«Нынешние автомобили стали больше и тяжелее и не особенно эффективны с точки зрения аэродинамики, потому что у них большое сопротивление. Жаль, что Формула-1 пошла по такому пути, особенно потому, что прямо сейчас имеется необходимость и возможность сделать обратное. Очевидно, это неправильное направление.

Самая большая проблема — количество энергии, необходимое для перемещения этой чёртовой штуки, независимо от того, откуда берётся эта энергия. Похоже, технический регламент Формулы-1 этого не учитывает. Думаю, доведение машин до минимального веса будет самой большой проблемой сезона для многих команд», — приводит слова Ньюи Motorsport-Magazin.

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