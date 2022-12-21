Ньюи предположил, что станет самой большой проблемой для многих команд Ф-1 в новом сезоне

Руководитель технического департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи поделился мнением о нынешних болидах Формулы-1.
«Нынешние автомобили стали больше и тяжелее и не особенно эффективны с точки зрения аэродинамики, потому что у них большое сопротивление. Жаль, что Формула-1 пошла по такому пути, особенно потому, что прямо сейчас имеется необходимость и возможность сделать обратное. Очевидно, это неправильное направление.
Самая большая проблема — количество энергии, необходимое для перемещения этой чёртовой штуки, независимо от того, откуда берётся эта энергия. Похоже, технический регламент Формулы-1 этого не учитывает. Думаю, доведение машин до минимального веса будет самой большой проблемой сезона для многих команд», — приводит слова Ньюи Motorsport-Magazin.
«Ты гладиатор!» Джери Холлиуэлл посидела в болиде Серхио Переса:
- 21 декабря 2022
-
11:06
-
10:55
-
10:27
-
09:49
-
00:30
-
00:06
- 20 декабря 2022
-
23:44
-
22:56
-
22:05
-
21:16
-
20:42
-
19:47
-
18:51
-
18:16
-
17:29
-
17:00
-
16:06
-
15:53
-
15:26
-
15:08
-
14:34
-
14:11
-
13:46
-
13:33
-
12:41
-
12:35
-
11:55
-
11:35
-
10:55
-
10:43
-
09:41
-
09:32
-
00:50
-
00:02
- 19 декабря 2022
-
23:04