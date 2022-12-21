Хельмут Марко объяснил, за счёт чего «Ред Булл» победил «Феррари» в прошлом сезоне Ф-1

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мыслями о нюансах, позволивших его команде победить «Феррари», несмотря на то что в начале минувшего сезона итальянский гоночный коллектив показывал хорошие результаты.



«Мы, безусловно, извлекли выгоду из стратегических ошибок «Феррари», невезения с их стороны, поломок двигателя. Сказался их подход к работе с шинами. Поэтому мы были уверенны. А их отставание на 46 очков после третьей гонки создало у нас убеждение, что «сейчас всё в порядке».



Кроме того, наш автомобиль изначально имел 20 килограммов лишнего веса. Это был резерв, который обеспечил надёжный выигрыш во времени на трассе, как только мы смогли снизить вес», — приводит слова Марко Auto Motor und Sport.



По итогам прошлого сезона Формулы-1 «Ред Булл» завоевал Кубок конструкторов, «Феррари» была второй.

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