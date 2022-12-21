Хельмут Марко объяснил, за счёт чего «Ред Булл» победил «Феррари» в прошлом сезоне Ф-1

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мыслями о нюансах, позволивших его команде победить «Феррари», несмотря на то что в начале минувшего сезона итальянский гоночный коллектив показывал хорошие результаты.
«Мы, безусловно, извлекли выгоду из стратегических ошибок «Феррари», невезения с их стороны, поломок двигателя. Сказался их подход к работе с шинами. Поэтому мы были уверенны. А их отставание на 46 очков после третьей гонки создало у нас убеждение, что «сейчас всё в порядке».
Кроме того, наш автомобиль изначально имел 20 килограммов лишнего веса. Это был резерв, который обеспечил надёжный выигрыш во времени на трассе, как только мы смогли снизить вес», — приводит слова Марко Auto Motor und Sport.
По итогам прошлого сезона Формулы-1 «Ред Булл» завоевал Кубок конструкторов, «Феррари» была второй.
«Ты гладиатор!» Джери Холлиуэлл посидела в болиде Серхио Переса:
- 21 декабря 2022
-
11:06
-
10:55
-
10:27
-
09:49
-
00:30
-
00:06
- 20 декабря 2022
-
23:44
-
22:56
-
22:05
-
21:16
-
20:42
-
19:47
-
18:51
-
18:16
-
17:29
-
17:00
-
16:06
-
15:53
-
15:26
-
15:08
-
14:34
-
14:11
-
13:46
-
13:33
-
12:41
-
12:35
-
11:55
-
11:35
-
10:55
-
10:43
-
09:41
-
09:32
-
00:50
-
00:02
- 19 декабря 2022
-
23:04