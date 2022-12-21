Расселл рассказал о борьбе с Хэмилтоном на победном Гран-при Бразилии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался по поводу своей победы на Гран-при Бразилии в минувшем сезоне, когда он опередил товарища по команде Льюиса Хэмилтона. Эта победа стала единственной для немецкой команды в 2022 году.

«Я видел Льюиса в зеркалах, в тот момент он отставал всего на 1,3 секунды и ситуация была предельно напряжённой. Мой инженер Рики постоянно говорил мне об интервале между нами – и я понимал, что не могу допустить ни одной ошибки, иначе он воспользуется этим.



В тот момент, когда я пересёк финишную прямую, я испытал огромное облегчение. Я понимал, что мы завоевали победный дубль, добившись максимально возможного для команды результата, и чувствовал, что справился с прессингом, выдержал это давление, я был этим очень горд», — приводит слова Расселла пресс-служба команды.

Расселл «гоняет» прямо в тренажёрном зале: