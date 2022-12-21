Хельмут Марко ответил на вопрос о продаже команды «Альфа Таури» «Хонде»
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко ответил на вопрос о возможности продать команду «Альфа Таури» «Хонде» в 2026 году.
«Возможна ли продажа «Хонде»? Когда «Хонда» вернётся, им понадобится топ-команда. Но «Альфа Таури» ею быть не может, особенно в условиях отсутствия какой-либо синергии. Если походить по паддоку, то можно услышать, что каждый производитель, от «Ауди» до «Рено», хочет иметь вторую команду. В общем, у «Хонды» осталось не так много вариантов», — приводит слова Марко Auto Motor und Sport.
«Ты гладиатор!» Джери Холлиуэлл посидела в болиде Серхио Переса:
Ранее Хельмут поделился подробностями относительно того, за счёт чего «Ред Булл» победил «Феррари» в прошлом сезоне Формулы-1.
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