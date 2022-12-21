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Штайнер объяснил, почему «Хаас» решил убрать из команды молодых пилотов

Штайнер объяснил, почему «Хаас» решил убрать из команды молодых пилотов
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, почему американская команда приняла решение сделать ставку на опытных пилотов, исключив молодых гонщиков.

«Я думаю, что Шумахер был прав, когда говорил, что из-за отсутствия тестов в Формуле-1 новички сталкиваются с нелёгкой борьбой за прогресс в серии против более опытных соперников. Двухлетний опыт выступлений в гонках – это довольно много. Но до этого у тебя нет ничего. Он сразу перешёл из Формулы-2 в Формулу-1, потому что там нет тестов.

Мы вернулись к другому плану: взяли опытного гонщика, который не сидел в машине три года на постоянной основе, потому что сейчас команды не могут правильно оценить молодого пилота и тебе приходится брать на себя большой риск», — приводит слова Штайнера Motorsport.

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