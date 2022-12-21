Штайнер объяснил, почему «Хаас» решил убрать из команды молодых пилотов

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, почему американская команда приняла решение сделать ставку на опытных пилотов, исключив молодых гонщиков.

«Я думаю, что Шумахер был прав, когда говорил, что из-за отсутствия тестов в Формуле-1 новички сталкиваются с нелёгкой борьбой за прогресс в серии против более опытных соперников. Двухлетний опыт выступлений в гонках – это довольно много. Но до этого у тебя нет ничего. Он сразу перешёл из Формулы-2 в Формулу-1, потому что там нет тестов.

Мы вернулись к другому плану: взяли опытного гонщика, который не сидел в машине три года на постоянной основе, потому что сейчас команды не могут правильно оценить молодого пилота и тебе приходится брать на себя большой риск», — приводит слова Штайнера Motorsport.