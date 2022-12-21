ФИА наложила временные рамки на переход высших чиновников в команды Формулы-1

Международная автомобильная федерация (ФИА) запретила высокопоставленным членам руководящего органа (президенту ФИА и его заместителю) присоединяться к командам Формулы-1 или гоночным коллективам других серий сразу после ухода с должности. Речь идёт о сроке в шесть месяцев. Только после этого периода покинувшие организацию специалисты смогут присоединиться к какой-либо команде.



Отмечается, что поводом для введения этой нормы является предотвращение потенциального использования конфиденциальной информации, которую такие лица могли получить во время своего пребывания в руководящем органе.



Единственным, кто в данный момент подходит под новые правила, является Жан Тодт.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1: