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Ромен Грожан оценил шансы «Феррари» побороться за титул в следующем сезоне Формулы-1

Ромен Грожан оценил шансы «Феррари» побороться за титул в следующем сезоне Формулы-1
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Пилот IndyCar, бывший гонщик Формулы-1 Ромен Грожан поделился мнением относительно назначения Фредерика Вассёра на пост руководителя «Феррари». Эту должность он займёт в начале января следующего года.

«У них была очень хорошая машина в 2022 году. К сожалению, руководство команды действовало не так хорошо. Я верю, что «Феррари» сможет сказать своё слово в борьбе за титул в следующем сезоне», – приводит слова Грожана PlanetF1 со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Напомним, в следующем сезоне Формулы-1 руководителем «Феррари» будет Фредерик Вассёр. На этом посту он сменит Маттиа Бинотто. Ранее Грожан поделился мыслями о назначении Вассёра на пост в «Скудерии».

Роберт Шварцман принял участие в тестах «Феррари»:

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