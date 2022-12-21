Ромен Грожан оценил шансы «Феррари» побороться за титул в следующем сезоне Формулы-1
Поделиться
Пилот IndyCar, бывший гонщик Формулы-1 Ромен Грожан поделился мнением относительно назначения Фредерика Вассёра на пост руководителя «Феррари». Эту должность он займёт в начале января следующего года.
«У них была очень хорошая машина в 2022 году. К сожалению, руководство команды действовало не так хорошо. Я верю, что «Феррари» сможет сказать своё слово в борьбе за титул в следующем сезоне», – приводит слова Грожана PlanetF1 со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Напомним, в следующем сезоне Формулы-1 руководителем «Феррари» будет Фредерик Вассёр. На этом посту он сменит Маттиа Бинотто. Ранее Грожан поделился мыслями о назначении Вассёра на пост в «Скудерии».
Роберт Шварцман принял участие в тестах «Феррари»:
Комментарии
- 21 декабря 2022
-
15:48
-
14:58
-
14:51
-
14:04
-
13:35
-
12:17
-
11:34
-
11:06
-
10:55
-
10:27
-
09:49
-
00:30
-
00:06
- 20 декабря 2022
-
23:44
-
22:56
-
22:05
-
21:16
-
20:42
-
19:47
-
18:51
-
18:16
-
17:29
-
17:00
-
16:06
-
15:53
-
15:26
-
15:08
-
14:34
-
14:11
-
13:46
-
13:33
-
12:41
-
12:35
-
11:55
-
11:35
Партнерский контент