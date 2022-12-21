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Мик Шумахер выступит в Гонке чемпионов 2023 года

Мик Шумахер выступит в Гонке чемпионов 2023 года
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Бывший гонщик «Хааса», резервный пилот «Мерседеса» Мик Шумахер выступит в Гонке чемпионов 2023 года, сообщает пресс-служба соревнований. Мик в командном зачёте станет напарником Себастьяна Феттеля, и вместе они будут представлять Германию.

Для Мика это будет уже третий опыт выступления в традиционной Гонке чемпионов — он участвовал в ней в 2019 и 2022 годах.

Напомним, ранее стало известно, что в гонке примут участие чемпион Формулы-2 Фелипе Другович, бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард, пятикратный вице-чемпион WRC Тьерри Нёвиль, девятикратный победитель гонки «24 часа Ле-Мана» Том Кристенсен и пилот IndyCar Феликс Розенквист.

Кроме того, в список участников вошли четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель, двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен, пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас, раллийные гонщики Петтер и Оливер Сольберги и Йохан Кристофферссон, а также двукратная чемпионка женской серии W Series Джейми Чедвик.

Гонка состоится в Швеции 28 и 29 января. Соревнования пройдут менее чем в 100 км от полярного круга.

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