Бывший гонщик «Хааса», резервный пилот «Мерседеса» Мик Шумахер выступит в Гонке чемпионов 2023 года, сообщает пресс-служба соревнований. Мик в командном зачёте станет напарником Себастьяна Феттеля, и вместе они будут представлять Германию.



Для Мика это будет уже третий опыт выступления в традиционной Гонке чемпионов — он участвовал в ней в 2019 и 2022 годах.



Напомним, ранее стало известно, что в гонке примут участие чемпион Формулы-2 Фелипе Другович, бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард, пятикратный вице-чемпион WRC Тьерри Нёвиль, девятикратный победитель гонки «24 часа Ле-Мана» Том Кристенсен и пилот IndyCar Феликс Розенквист.



Кроме того, в список участников вошли четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель, двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен, пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас, раллийные гонщики Петтер и Оливер Сольберги и Йохан Кристофферссон, а также двукратная чемпионка женской серии W Series Джейми Чедвик.



Гонка состоится в Швеции 28 и 29 января. Соревнования пройдут менее чем в 100 км от полярного круга.