Зафнауэр: в середине пелотона важно, чтобы оба пилота набирали очки

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр высказался об итогах сезона-2022 для французской команды.



«Если мы посмотрим на количество набранных очков, то всё не так просто. Нельзя просто задать вопрос, где бы мы были, если бы Риккардо набрал столько же очков в составе «Макларена», сколько Ландо Норрис. Это не так работает. В такой борьбе нужно, чтобы оба пилота набирали очки, особенно если речь идёт о борьбе в середине пелотона.



Если стабильно набирает очки всего один пилот, то в борьбе в середине пелотона это очень сильно сказывается на вас. Очков разыгрывается не так много. Если один ваш гонщик финиширует 12-м, а второй восьмым, то разница с соперниками, которые могли приехать седьмым и девятым, будет большой.



В следующем сезоне мы должны сделать ещё один шаг вперёд и стать ближе к победе в чемпионате. Это цель, которой мы хотим достичь за сто гонок. Отсчёт этих гонок начался в 2022 году, так что на достижение цели у нас остаётся меньше 80 Гран-при. В следующем году нам нужно сделать ещё один шаг вперёд, чтобы стать ближе к третьему месту», — приводит слова Отмара Зафнауэра RACER.