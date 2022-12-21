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Льюис Хэмилтон отреагировал на скандал с расистскими оскорблениями игроков сборной Франции

Льюис Хэмилтон отреагировал на скандал с расистскими оскорблениями игроков сборной Франции
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Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отреагировал на скандал с расистскими оскорблениями в социальных сетях в адрес футболистов национальной команды Франции после финального матча чемпионата мира — 2022 с Аргентиной.

«Возмущён, но не удивлён. Рандаль Коло Муани и Орельен Тчуамени полностью выложились. Они настоящие герои для многих и не заслуживают ничего, кроме уважения», — написал Льюис Хэмилтон в своих социальных сетях.

Напомним, игроки сборной Франции Рандаль Коло Муани, Кингсли Коман и Орельен Тчуамени стали жертвами расистских оскорблений после финала турнира. Коман и Тчуамени не сумели реализовать 11-метровые удары в послематчевой серии пенальти, а Коло Муани не реализовал возможность забить победный гол на последних минутах встречи. Игра завершилась победой Аргентины (3:3, 4:2 — по пенальти).

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