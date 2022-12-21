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Гасли: Алонсо устроил хаос на рынке пилотов

Гасли: Алонсо устроил хаос на рынке пилотов
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Новобранец «Альпин» Пьер Гасли высказался о череде переходов пилотов перед сезоном-2023.

«Что бы ни было, пилоты всегда стараются отслеживать ситуацию на рынке. В какой-то момент казалось, что Риккардо сохранит место в «Макларене», а наши с ним контракты истекут одновременно, и мы оба окажемся на рынке в конце 2023 года. Фернандо же предлагали продлить контракт на один год. Так что на сезон-2024 было много вариантов.

У меня был контракт с «Альфа Таури», но картина поменялась, когда Алонсо решил уйти в «Астон Мартин». Это решение запустило тот хаос, что последовал за ним. И я смог вынести положительные моменты из этого хаоса. Для меня открылась великолепная возможность перейти в «Альпин». Так что да, это было сюрпризом», — приводит слова Гасли GPFans.

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