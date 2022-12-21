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Палмер рассказал, чем в 2022 году Ферстаппен отличался от ранней версии самого себя

Палмер рассказал, чем в 2022 году Ферстаппен отличался от ранней версии самого себя
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джолион Палмер прокомментировал итоги сезона-2022 для двукратного чемпиона мира Макса Ферстаппена.

«В этом году Макс стал не только выступать на более высоком уровне, но и его соперники допустили несколько ошибок, из-за которых им не удалось сократить отставание от чемпиона. С самого начала казалось, что Макс был совершенно другим гонщиком. Он усердно боролся с Шарлем Леклером, но были моменты, где его больше устраивало второе место, чем борьба в духе «всё или ничего» с соперником.

В ходе сезона машина «Ред Булл» становилась всё лучше, а Макс смог выжать из неё всё больше. Результатом стал один из самых впечатляющих сезонов за всю историю. На бумаге всё выглядит просто, но на самом деле это были фантастические гонки», — приводит слова Палмера официальный сайт Формулы-1.

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