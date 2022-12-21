Палмер рассказал, чем в 2022 году Ферстаппен отличался от ранней версии самого себя

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джолион Палмер прокомментировал итоги сезона-2022 для двукратного чемпиона мира Макса Ферстаппена.
«В этом году Макс стал не только выступать на более высоком уровне, но и его соперники допустили несколько ошибок, из-за которых им не удалось сократить отставание от чемпиона. С самого начала казалось, что Макс был совершенно другим гонщиком. Он усердно боролся с Шарлем Леклером, но были моменты, где его больше устраивало второе место, чем борьба в духе «всё или ничего» с соперником.
В ходе сезона машина «Ред Булл» становилась всё лучше, а Макс смог выжать из неё всё больше. Результатом стал один из самых впечатляющих сезонов за всю историю. На бумаге всё выглядит просто, но на самом деле это были фантастические гонки», — приводит слова Палмера официальный сайт Формулы-1.
- 21 декабря 2022
-
22:55
-
22:50
-
21:59
-
21:48
-
20:55
-
19:56
-
19:01
-
18:57
-
17:38
-
17:31
-
16:33
-
15:48
-
14:58
-
14:51
-
14:04
-
13:35
-
12:17
-
11:34
-
11:06
-
10:55
-
10:27
-
09:49
-
00:30
-
00:06
- 20 декабря 2022
-
23:44
-
22:56
-
22:05
-
21:16
-
20:42
-
19:47
-
18:51
-
18:16
-
17:29
-
17:00
-
16:06