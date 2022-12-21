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Палмер: выступление де Вриса в Монце было исключительным

Палмер: выступление де Вриса в Монце было исключительным
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Бывший гонщик Формулы-1 Джолион Палмер высказался о дебюте в чемпионате голландского гонщика Ника де Вриса.

«Сесть за руль в качестве резервного пилота всегда сложно, особенно когда ты новичок, которым был де Врис. Но он ухватился за эту возможность обеими руками и внезапно стал очень востребованным в Формуле-1. Мы часто хвалим пилотов, которые набирают очки в дебюте. Это удалось сделать Юки Цуноде и Гуаньюю Чжоу, Себастьян Феттель набрал очки в дебюте, будучи резервистом «БМВ-Заубер». Но никому за последнее время не удавалось сделать это на самой медленной машине в пелотоне.

Да, в Монце у «Уильямса» было чуть больше скорости, но сесть за руль в середине уикенда и показать такое выступление? Это был исключительный момент. Зрелость и опыт де Вриса проявились не меньше его скорости. Будет очень интересно посмотреть, как он себя покажет в «Альфа Таури» в 2023 году», — приводит слова Палмера официальный сайт Формулы-1.

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