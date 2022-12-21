Фернандо Алонсо поздравил своего подопечного с 16-летием

Двукратный чемион Формулы-1, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поздравил своего подопечного, болгарского гонщика Николу Цолова с 16-летием. Об этом спортсмен написал в своих социальных сетях.

Фото: Из личного архива Фернандо Алонсо

Напомним, следующий сезон Цолов проведёт в Формуле-3. Карьерой Николы занимается фирма A14 Management, основателем которой является Фернандо Алонсо.



С марта 2022 года Цолов является участником молодёжной программы «Альпин».



В минувшем сезоне болгарский гонщик выступал в чемпионате испанской Формулы-4, в доминирующем стиле выиграв титул, — Цолов выиграл 13 гонок из 21, а ещё в пяти поднялся на подиум. По итогам чемпионата Никола набрал 400 очков, опередив ближайшего преследователя, австралийца Хью Бартера, на 113 баллов.