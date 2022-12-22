Стала известна дата презентации нового болида «Феррари»
Поделиться
Команда Формулы-1 «Феррари» проведёт презентацию новой машины 14 февраля 2023 года, сообщает издание Formu1a.uno.
Новый болид получит индекс 675.
Ожидается, что презентация новой машины пройдёт на трассе в Имоле, где сразу же после официального мероприятия состоится обкатка болида.
Напомним, предстоящий сезон станет дебютным на посту руководителя «Феррари» для Фредерика Вассёра, который сменил в этой роли Маттиа Бинотто, покинувшего коллектив.
Официально «Феррари» пока не подтвердила эту информацию.
Первой командой, объявившей дату презентации болида, стал «Астон Мартин» — они представят новую машину 13 февраля 2023 года.
График презентаций сезона-2023:
«Астон Мартин» — 13 февраля
«Феррари» — 14 февраля *
* — информация требует подтверждения
Комментарии
- 22 декабря 2022
-
00:13
- 21 декабря 2022
-
23:58
-
22:55
-
22:50
-
21:59
-
21:48
-
20:55
-
19:56
-
19:01
-
18:57
-
17:38
-
17:31
-
16:33
-
15:48
-
14:58
-
14:51
-
14:04
-
13:35
-
12:17
-
11:34
-
11:06
-
10:55
-
10:27
-
09:49
-
00:30
-
00:06
- 20 декабря 2022
-
23:44
-
22:56
-
22:05
-
21:16
-
20:42
-
19:47
-
18:51
-
18:16
-
17:29
Партнерский контент