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Стала известна дата презентации нового болида «Феррари»

Стала известна дата презентации нового болида «Феррари»
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Команда Формулы-1 «Феррари» проведёт презентацию новой машины 14 февраля 2023 года, сообщает издание Formu1a.uno.

Новый болид получит индекс 675.

Ожидается, что презентация новой машины пройдёт на трассе в Имоле, где сразу же после официального мероприятия состоится обкатка болида.

Напомним, предстоящий сезон станет дебютным на посту руководителя «Феррари» для Фредерика Вассёра, который сменил в этой роли Маттиа Бинотто, покинувшего коллектив.

Официально «Феррари» пока не подтвердила эту информацию.

Первой командой, объявившей дату презентации болида, стал «Астон Мартин» — они представят новую машину 13 февраля 2023 года.

График презентаций сезона-2023:

«Астон Мартин» — 13 февраля
«Феррари» — 14 февраля *

* — информация требует подтверждения

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