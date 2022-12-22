Стала известна дата презентации нового болида «Феррари»

Команда Формулы-1 «Феррари» проведёт презентацию новой машины 14 февраля 2023 года, сообщает издание Formu1a.uno.



Новый болид получит индекс 675.



Ожидается, что презентация новой машины пройдёт на трассе в Имоле, где сразу же после официального мероприятия состоится обкатка болида.



Напомним, предстоящий сезон станет дебютным на посту руководителя «Феррари» для Фредерика Вассёра, который сменил в этой роли Маттиа Бинотто, покинувшего коллектив.



Официально «Феррари» пока не подтвердила эту информацию.



Первой командой, объявившей дату презентации болида, стал «Астон Мартин» — они представят новую машину 13 февраля 2023 года.

График презентаций сезона-2023:

«Астон Мартин» — 13 февраля

«Феррари» — 14 февраля *

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