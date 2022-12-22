Главный инженер «Ред Булл» рассказал, почему Ферстаппен вырос в хорошего гонщика

Главный инженер «Ред Булл» Пол Монаган высказался по поводу пилота команды Макса Ферстаппена.
«Макс технически чрезвычайно одарён. Он много работал в юности, часто под руководством своего отца. И вы можете видеть наследие этого. Он знает, о чём говорит в машине. И он знает, чего хочет. Если вы посмотрите на его результаты за последние сезоны, которые он провёл с нами, то они просто потрясающие», — приводит слова Монагана GPblog.
Напомним, Макс Ферстаппен в этом году досрочно во второй раз в карьере стал чемпионом мира. После финиша на Гран-при Японии возникла неопределённость с подсчётом очков — пилоты не проехали 75 процентов дистанции. Несмотря на это, гонщикам начислили полные очки, и это позволило Ферстаппену досрочно завоевать титул.
Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:
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