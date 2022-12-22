Штайнер: Магнуссен набрал прежнюю форму, он стал старше и спокойнее
Поделиться
Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер оценил выступление Кевина Магнуссена в минувшем сезоне и выразил надежду на улучшение результатов.
«Кевин набрал очки в своей первой гонке после возвращения. После летнего перерыва у него был небольшой спад, о причинах которого мы не знаем, но потом он снова вернулся на свой уровень. Не могу сказать, что причина спада в нём. Вся команда была нестабильна, и нужно это проанализировать. Надеюсь, в новом сезоне будет больше стабильности и на протяжении большей части сезона мы будем поддерживать высокую скорость.
Кевин набрал прежнюю форму и отлично справился с интенсивным началом сезона. Он стал старше и спокойнее и, надеюсь, прибавит в следующем сезоне», — цитирует Штайнера официальный сайт Формулы-1.
Комментарии
- 22 декабря 2022
-
11:08
-
10:28
-
10:09
-
10:05
-
00:13
- 21 декабря 2022
-
23:58
-
22:55
-
22:50
-
21:59
-
21:48
-
20:55
-
19:56
-
19:01
-
18:57
-
17:38
-
17:31
-
16:33
-
15:48
-
14:58
-
14:51
-
14:04
-
13:35
-
12:17
-
11:34
-
11:06
-
10:55
-
10:27
-
09:49
-
00:30
-
00:06
- 20 декабря 2022
-
23:44
-
22:56
-
22:05
-
21:16
-
20:42
Партнерский контент