Штайнер: Магнуссен набрал прежнюю форму, он стал старше и спокойнее

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер оценил выступление Кевина Магнуссена в минувшем сезоне и выразил надежду на улучшение результатов.



«Кевин набрал очки в своей первой гонке после возвращения. После летнего перерыва у него был небольшой спад, о причинах которого мы не знаем, но потом он снова вернулся на свой уровень. Не могу сказать, что причина спада в нём. Вся команда была нестабильна, и нужно это проанализировать. Надеюсь, в новом сезоне будет больше стабильности и на протяжении большей части сезона мы будем поддерживать высокую скорость.



Кевин набрал прежнюю форму и отлично справился с интенсивным началом сезона. Он стал старше и спокойнее и, надеюсь, прибавит в следующем сезоне», — цитирует Штайнера официальный сайт Формулы-1.

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