Марко: у «Ред Булл» была рождественская вечеринка, но это не входит в лимит бюджета

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал о том, что команда провела рождественскую вечеринку, и пошутил на тему превышения лимита бюджета.



«Меня не было на праздновании в Милтон-Кинсе. Было устроено большое шоу. Затем у нас была рождественская вечеринка, но это не входит в лимит бюджета. По нашим расчётам, в этом году мы потратили намного меньше, но хотелось бы подтвердить это достаточно быстро, чтобы не столкнуться с такими же сюрпризами, как в прошедшем сезоне», — приводит слова Марко Auto Motor und Sport.



По ходу минувшего сезона стало известно, что «Ред Булл» превысил лимит бюджета в 2021 году на $ 2,2 млн. ФИА после разбирательства оштрафовала команду на $ 7 млн, а также сократила время использования аэротрубы на 10%.