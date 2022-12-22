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Ферстаппен в третий раз в карьере признан спортсменом года в Нидерландах

Ферстаппен в третий раз в карьере признан спортсменом года в Нидерландах
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Двукратный чемпион Формулы-1 пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен был признан спортсменом года в Нидерландах.

Для гонщика это уже третья подобная награда в карьере. Ранее Ферстаппен становился лучшим спортсменом в стране в 2016 и в 2021 годах.

В 2022 году Ферстаппен стал победителем итогового голосования, опередив чемпиона мира по велотреку Харри Лаврейсена, а также конькобежца Томаса Крола, который стал олимпийским чемпионом.

В минувшем сезоне Формулы-1 Макс Ферстаппен досрочно выиграл чемпионат в октябре после победы на Гран-при Японии. Всего на счету нидерландского пилота 454 очка, он опередил ближайшего преследователя в лице гонщика «Феррари» Шарля Леклера на 146 очков. Третье место занял напарник Ферстаппена Серхио Перес.

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