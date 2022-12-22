Ферстаппен — пилот года по версии Autosport, Рованперя — третий, Хэмилтон — четвёртый

Издание Autosport опубликовало список лучших пилотов уходящего года.



Рейтинг возглавил победитель чемпионата Формулы-1 пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, замкнул тройку лучших финский гонщик Калле Рованперя, который в 2022 году стал чемпионом мира по ралли WRC.



Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон расположился на четвёртой строчке, опередив своего напарника Джорджа Расселла. При этом у Хэмилтона нет ни одной выигранной гонки в 2022 году.



Лучшие пилоты года по версии Autosport:



1. Макс Ферстаппен.

2. Шарль Леклер.

3. Калле Рованперя.

4. Льюис Хэмилтон.

5. Джордж Расселл.

6. Стоффель Вандорн.

7. Джозеф Ньюгарден.

8. Уилл Пауэр.

9. Ландо Норрис.

10. Шейн ван Гисберген.

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