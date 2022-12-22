Тото Вольф: Боттас покинул «Мерседес» в нужное время
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает, что бывший пилот немецкой команды Валттери Боттас ушёл в «Альфа Ромео» в нужное время.
«Я думаю, что это был хороший момент. Валттери Боттас покинул «Мерседес» в нужное время, потому что на него было огромное давление и он больше не хотел быть вторым пилотом. Думаю, что теперь он ощущает себя совсем иначе после того, как избавился от давления. В «Альфа Ромео» он кажется мне более счастливым, чем в этой скороварке под названием «Мерседес», — приводит слова Вольфа Give Me Sport.
Валттери Боттас покинул «Мерседес» по итогам сезона-2021 и перешёл в «Альфа Ромео». Его заменил Джордж Расселл.
В минувшем сезоне Боттас набрал 49 очков и занял десятое место в общем зачёте.
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