«Феррари» официально сообщила дату презентации нового болида

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» официально подтвердила дату презентации нового болида.
В официальном аккаунте в социальной сети «Феррари» сообщила, что машина будет представлена 14 февраля.
Ранее издание Formu1a.uno сообщало, что новый болид получит индекс 675, а презентуют его на трассе в Имоле, после чего сразу же пройдёт обкатка новой машины.
Ранее первой командой, утвердившей дату презентации нового болида, стал «Астон Мартин». Британский коллектив представит машину 13 февраля.
В минувшем сезоне «Феррари» заняла второе место в Кубке конструкторов. Пилоты «Скудерии» Шарль Леклер и Карлос Сайнс заняли второе и пятое места в общем зачёте пилотов соответственно.
График презентаций сезона-2023:
«Астон Мартин» — 13 февраля.
«Феррари» — 14 февраля.
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