Сайнс сомневается в том, что «Феррари» сможет выиграть титул в 2023 году

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о прогнозе на сезон-2023 и возможности побороться за титул в предстоящем сезоне.



«Время покажет, но пока сложно сказать. Команда преуспела в создании хорошей машины, но нам нужно вместе с Фредериком Вассёром понять, как выстроить команду-победительницу. По крайней мере, у нас есть всё необходимое для этого. Наша цель состоит в том, чтобы не просто построить хороший болид, но и в том, чтобы привить команде дух победителей. Это цель, которая стоит перед Фредом, мной, Шарлем и всеми, кто носит цвета „Феррари“.



Мы хотим добиться титула как можно быстрее, но с такими конкурентами, как „Ред Булл“ и „Мерседес“, нам в любом случае даже с отличной машиной придётся бороться с другими топ-командами.



»Ред Булл" снова научился побеждать. Этого нам не хватало в сезоне-2022. Мы приложим все усилия, чтобы порадовать болельщиков, но я не знаю, сможем ли мы выиграть титул в 2023 году. Как я уже сказал, есть другие сильные команды, которые нам нужно обыграть", — приводит слова Карлоса Сайнса RacingNews365.

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