Участник молодёжной программы «Ред Булл» Эдгар проведёт третий год в Формуле-3

Участник молодёжной программы «Ред Булл» Джонни Эдгар продолжит выступать в Формуле-3, но сменит команду. Следующий сезон Эдгар проведёт в составе «МП Моторспорт», сообщает пресс-служба коллектива.



Для Эдгара следующий сезон станет третьим в Формуле-3 — минувший чемпионат он провёл в составе «Трайдента», набрав 46 очков и заняв 12-е место в личном зачёте. Для Эдгара «МП Моторспорт» станет уже третьей командой в Формуле-3 — дебютный сезон в серии он провёл в составе «Карлина».



Английский гонщик является чемпионом немецкой Формулы-4 в сезоне-2020. В том сезоне он выиграл титул в упорной борьбе с другим гонщиком Формулы-3 сезона-2022 и ещё одним пилотом программы «Ред Булл» Джеком Кроуфордом. Однако американец, в отличие от англичанина, в следующем сезоне сделает ещё один шаг вперёд по карьерной лестнице и продолжит выступления в чемпионате Формулы-2.