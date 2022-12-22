Участник молодёжной программы «Ред Булл» Эдгар проведёт третий год в Формуле-3

Участник молодёжной программы «Ред Булл» Джонни Эдгар продолжит выступать в Формуле-3, но сменит команду. Следующий сезон Эдгар проведёт в составе «МП Моторспорт», сообщает пресс-служба коллектива.
Для Эдгара следующий сезон станет третьим в Формуле-3 — минувший чемпионат он провёл в составе «Трайдента», набрав 46 очков и заняв 12-е место в личном зачёте. Для Эдгара «МП Моторспорт» станет уже третьей командой в Формуле-3 — дебютный сезон в серии он провёл в составе «Карлина».
Английский гонщик является чемпионом немецкой Формулы-4 в сезоне-2020. В том сезоне он выиграл титул в упорной борьбе с другим гонщиком Формулы-3 сезона-2022 и ещё одним пилотом программы «Ред Булл» Джеком Кроуфордом. Однако американец, в отличие от англичанина, в следующем сезоне сделает ещё один шаг вперёд по карьерной лестнице и продолжит выступления в чемпионате Формулы-2.
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