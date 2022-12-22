Грожан: ограничение бюджета — вторая лучшая идея в истории Формулы-1 после «гало»

Пилот IndyCar, бывший гонщик Формулы-1 Ромен Грожан высказался об ограничении бюджетов в Ф-1.



«Ограничение бюджета — вторая лучшая идея в истории Формулы-1 после „гало“. Однако требуются более жёсткие меры в случае нарушения финансового регламента.



Пусть окончательная цифра перерасхода бюджета „Ред Булл“ и оказалась ниже, чем предполагалось изначально, несколько миллионов действительно могут иметь важное значение. Если штраф за перерасход в несколько миллионов будет мягким, то завтра другая команда может подумать, что им ничего не будет, если они потратят лишние шесть или десять миллионов», — приводит слова Ромена Грожана Gazzetta dello Sport.

Напомним, «Ред Булл» за нарушение финансового регламента был оштрафован потерей 10 процентов времени на аэродинамические разработки.