Команда Леклера расторгла контракт с россиянином, дисквалифицированным за нацистский жест

Команда Lennox Racing, которая является официальным представителем картингового бренда Шарля Леклера, расторгла контракт с российским картингистом Артёмом Северюхиным. Об этом коллектив сообщил в социальных сетях.



«Команда Lennox Racing хотела бы уточнить, что контракт с Артёмом Северюхиным был расторгнут», — гласит сообщение коллектива.



Напомним, после победы на первом этапе чемпионата Европы по картингу, проходившем в Португалии, Артём сделал жест, схожий с нацистским приветствием.



После проведённого расследования организация ограничилась тем, что исключила россиянина из протокола победного для него этапа, признав его виновным в нарушении пяти пунктов Международного спортивного кодекса. Долгосрочной дисквалификации при этом не последовало.



Вскоре после скандала Артёма лишили итальянской гоночной лицензии.

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