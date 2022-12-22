В ФИА ждут улучшения видимости в дождь на 50 процентов благодаря колёсным аркам

Глава Комиссии ФИА по одноместным автомобилям Николас Томбасис высказался о применении специальных колёсных арок в дождевых условиях, которые сейчас разрабатывают в ФИА.



«Эти арки будут использоваться всего пару раз в году. Мы не хотели бы, чтобы их устанавливали при первых же каплях дождя. Как только это решение будет готово, мы изготовим несколько прототипов и протестируем их на нескольких машинах. Думаю, будет улучшение примерно на 50 процентов.



Гонка в Спа повредила спорту, это было серьёзной неудачей. Было бы в десять раз хуже, если бы что-то такое повторилось в Японии. Мы должны избегать этого. Гонки смотрит множество людей, зрители платят за билеты, команды путешествуют по всему миру, а потом внезапно оказывается, что мы не можем проводить гонку. Это безответственно с нашей стороны.



В первую очередь изменения будут заметны при работе с промежуточными шинами, поскольку дождевыми мы пользуемся крайне редко. Мы провели много симуляций, чтобы проверить влияние колпаков на аэродинамику, и оно не такое большое. Эффект есть, но не самый значительный», — приводит слова Томбасиса Autosport.