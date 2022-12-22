В ФИА ждут улучшения видимости в дождь на 50 процентов благодаря колёсным аркам

Глава Комиссии ФИА по одноместным автомобилям Николас Томбасис высказался о применении специальных колёсных арок в дождевых условиях, которые сейчас разрабатывают в ФИА.
«Эти арки будут использоваться всего пару раз в году. Мы не хотели бы, чтобы их устанавливали при первых же каплях дождя. Как только это решение будет готово, мы изготовим несколько прототипов и протестируем их на нескольких машинах. Думаю, будет улучшение примерно на 50 процентов.
Гонка в Спа повредила спорту, это было серьёзной неудачей. Было бы в десять раз хуже, если бы что-то такое повторилось в Японии. Мы должны избегать этого. Гонки смотрит множество людей, зрители платят за билеты, команды путешествуют по всему миру, а потом внезапно оказывается, что мы не можем проводить гонку. Это безответственно с нашей стороны.
В первую очередь изменения будут заметны при работе с промежуточными шинами, поскольку дождевыми мы пользуемся крайне редко. Мы провели много симуляций, чтобы проверить влияние колпаков на аэродинамику, и оно не такое большое. Эффект есть, но не самый значительный», — приводит слова Томбасиса Autosport.
- 22 декабря 2022
-
22:50
-
22:42
-
21:55
-
21:50
-
20:48
-
20:10
-
19:56
-
18:59
-
18:47
-
17:21
-
17:12
-
16:19
-
15:26
-
15:00
-
14:20
-
13:24
-
12:14
-
11:08
-
10:28
-
10:09
-
10:05
-
00:13
- 21 декабря 2022
-
23:58
-
22:55
-
22:50
-
21:59
-
21:48
-
20:55
-
19:56
-
19:01
-
18:57
-
17:38
-
17:31
-
16:33
-
15:48