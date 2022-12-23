Мик Шумахер: надеюсь, смогу поделиться знаниями с «Мерседесом»

Немецкий гонщик Мик Шумахер поделился мнением о подписания контракта с «Мерседесом» на следующий сезон. В немецкой команде он будет выступать в качестве резервного пилота.
«У нас много работы. Надеюсь, смогу поделиться знаниями, которые у меня есть, а также получить много знаний для себя, которые в дальнейшем смогу использовать на протяжении всей карьеры и жизни», — приводит слова Шумахера Sky Sport Germany.
Напомним, Шумахер покинул «Хаас» после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В американской команде его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг. 15 декабря (2022) «Феррари» и пилот Шумахер приняли обоюдное решение не продлевать сотрудничество, проработав вместе четыре года. Мик был частью Академии гонщиков «Феррари».
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