«В машине словно поселился призрак». Хэмилтон — о проблемах с болидом в этом сезоне

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что успешное выступление на Гран-при Испании создало ложные представления о том, что команде удалось устранить проблемы с машиной. Британец в этой гонке сумел прорваться с 19-го места на пятое.

«Первым большим шагом была Барселона, где мы увидели намёк на то, что у машины есть потенциал. Оказалось, что это было обманчивое впечатление. Болид хорошо себя показал в Испании, но следующие гонки получились трудными. В машине словно поселился призрак, и он постоянно возвращался.



Это был очень тяжёлый год для всех. На моём пути возникли сложности, которых я не ожидал, но я благодарен, что так всё сложилось. В этом году я почувствовал, что вырос как мужчина в плане внутренней силы», — цитирует Хэмилтона RaceFans.

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Льюис Хэммлтон гоняет по улицам японского города.