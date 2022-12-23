Марко высказался о давлении на Переса из-за приглашения в «Ред Булл» Риккардо

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что приглашение в команду австралийца Даниэля Риккардо не стоит связывать с дополнительным давлением на боевого пилота Серхио Переса. Риккардо в «Ред Булл» будет третьим пилотом.

«Серхио Перес показал, что он пилотирует на очень высоком уровне и на него можно рассчитывать. Речь совсем не идёт о том, чтобы оказывать давление на Серхио. Мы этого не хотим. Мы просто хотим быть уверены, что, если потребуется замена, у нас найдётся гонщик, на которого можно положиться», — приводит слова Марко Motorsport-Magazin со ссылкой на Servus TV.

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