Мик Шумахер назвал преимущества, которые получит «Мерседес» благодаря его приглашению
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Немецкий гонщик Мик Шумахер высказался о переходе в «Мерседес» в качестве резервного пилота. В этой роли он будет выступать в немецкой команде в следующем сезоне.
«Думаю, не так часто бывает, когда резервный гонщик имеет опыт пилотирования автомобилей новой эры. Я знаком с новыми шинами. Я знаю, что делает машину такой, какая она есть, знаю, что нужно делать», — приводит слова Шумахера Motorsport-Total.
Напомним, последние два сезона Мик Шумахер провёл в качестве боевого пилота в «Хаасе». Американская команда приняла решение не продлевать контракт с Шумахером и заменила его на Нико Хюлькенберга. О том, что Мик станет резервистом «Мерседеса», стало известно 15 декабря.
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