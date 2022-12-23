Мик Шумахер назвал преимущества, которые получит «Мерседес» благодаря его приглашению

Немецкий гонщик Мик Шумахер высказался о переходе в «Мерседес» в качестве резервного пилота. В этой роли он будет выступать в немецкой команде в следующем сезоне.



«Думаю, не так часто бывает, когда резервный гонщик имеет опыт пилотирования автомобилей новой эры. Я знаком с новыми шинами. Я знаю, что делает машину такой, какая она есть, знаю, что нужно делать», — приводит слова Шумахера Motorsport-Total.



Напомним, последние два сезона Мик Шумахер провёл в качестве боевого пилота в «Хаасе». Американская команда приняла решение не продлевать контракт с Шумахером и заменила его на Нико Хюлькенберга. О том, что Мик станет резервистом «Мерседеса», стало известно 15 декабря.

Ярчайшие события в истории гонок Формулы-1 в Баку: