Риккардо: если буду проигрывать полсекунды на симуляторе, то значит я постарел!

Резервный пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо признался, что ему крайне любопытно попробовать свои силы на симуляторе, так как в определённых ситуациях это может принести ему уверенность при реальном заезде на трассе.

«Я возвращаюсь в «Ред Булл» с элементом любопытства, в плане того, чтобы просто сесть за симулятор и посмотреть, как я справлюсь с этой задачей. Эта машина, безусловно, изменилась за последние четыре года, но в своё время я её хорошо знал и добавился на ней большого успеха.

Я смогу получить представление от симулятора. Если буду работать над временем прохождения круга, то это даст мне уверенность в реальном заезде, чтобы повторить это на трассе. Но если на симуляторе я буду отставать на полсекунды, тогда я скорее всего постарел!» — приводит слова Риккардо Racingnews365.

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