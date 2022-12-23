Вольф сравнил роли Хэмилтона и Михаэля Шумахера в «Мерседесе»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о значимости пребывания в команде британского пилота Льюиса Хэмилтона.
«Вижу ли Хэмилтона в качестве управленческой фигуры в «Мерседесе»? Я бы сказал, да. Он участвует в разработке автомобиля и присутствует на базе команды. Во время гоночных уикендов он является важной фигурой. Может быть, в этом отношении Льюис немного похож на Михаэля Шумахера», — приводит слова Вольфа PlanetF1 со ссылкой на его выступление в подкасте Beyond the Grid.
Напомним, минувший сезон Формулы-1 Хэмилтон завершил на шестом месте в общем зачёте пилотов. В активе британского гонщика было 240 очков. Победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, для которого этот титул стал вторым подряд. За время сезона-2022 он набрал 454 балла.
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