Марко объяснил, почему Риккардо идеально подходит на роль третьего пилота «Ред Булл»
Поделиться
Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о приглашении австралийца Даниэля Риккардо в команду в качестве третьего пилота.
«Как мне кажется, у нас самый большой спонсорский доход среди всех команд. И нам приходится выполнять безумно много обязательств. Именно поэтому такой гонщик, как Риккардо, идеально подходит для этой роли [третьего пилота]. Есть также много различных показательных выступлений, прежде всего в Америке, и кто, если не Риккардо, с его исполнением «шуи» (ритуал, когда гонщик пьёт призовое шампанское из своей обуви. – Прим. «Чемпионата»), лучше подойдёт на эту роль?» — приводит слова Марко Motorsport-Magazin со ссылкой на Servus TV.
«Ты гладиатор!» Джери Холлиуэлл посидела в болиде Серхио Переса:
Комментарии
- 23 декабря 2022
-
13:16
-
12:26
-
12:22
-
12:02
-
11:23
-
10:31
-
10:21
-
09:43
- 22 декабря 2022
-
23:52
-
22:50
-
22:42
-
21:55
-
21:50
-
20:48
-
20:10
-
19:56
-
18:59
-
18:47
-
17:21
-
17:12
-
16:19
-
15:26
-
15:00
-
14:20
-
13:24
-
12:14
-
11:08
-
10:28
-
10:09
-
10:05
-
00:13
- 21 декабря 2022
-
23:58
-
22:55
-
22:50
-
21:59
Партнерский контент