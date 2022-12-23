Марко объяснил, почему Риккардо идеально подходит на роль третьего пилота «Ред Булл»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о приглашении австралийца Даниэля Риккардо в команду в качестве третьего пилота.



«Как мне кажется, у нас самый большой спонсорский доход среди всех команд. И нам приходится выполнять безумно много обязательств. Именно поэтому такой гонщик, как Риккардо, идеально подходит для этой роли [третьего пилота]. Есть также много различных показательных выступлений, прежде всего в Америке, и кто, если не Риккардо, с его исполнением «шуи» (ритуал, когда гонщик пьёт призовое шампанское из своей обуви. – Прим. «Чемпионата»), лучше подойдёт на эту роль?» — приводит слова Марко Motorsport-Magazin со ссылкой на Servus TV.

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