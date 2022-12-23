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Хэмилтон оценил первый год работы с Расселлом

Хэмилтон оценил первый год работы с Расселлом
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Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о работе с товарищем по команде Джорджем Расселлом. Гонщиком «Мерседеса» Джордж стал в сезоне-2022.

«Думаю, всё прошло гладко. Я работал со многими гонщиками раньше, так что, возможно, для меня это более привычный процесс. А Джордж, скорее, адаптировался, ведь он был новичком в команде. Могу сказать, что с ним здорово работать. Он помогал нам лучше понимать автомобиль. В этом плане этот год можно занести в актив», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».

Напомним, минувший сезон Формулы-1 Хэмилтон завершил на шестом месте в общем зачёте пилотов. В активе британского гонщика было 240 очков. Расселл набрал 275 баллов, закончив сезон на четвёртой позиции.

Льюис Хэмилтон гоняет по улицам японского города:

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