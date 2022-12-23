Зафнауэр: «Альпин» прогрессирует, так как в команде перестали искать «козлов отпущения»

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр выразил мнение, что изменение культуры в команде способствовало их успеху в этом сезоне. Напомним, французский коллектив сумел подняться в Кубке конструкторов с пятого места на четвёртое, опередив «Макларен» на 14 очков.



«В «Альпин» изменилась культура. Она определённо отличается от того, что я испытывал в «Форс Индии» и «Рейсинг Пойнт». Я всегда против того, когда пытаются найти виноватого. Чтобы стать высококлассной командой, нельзя на кого-то просто показывать пальцем — нужна совместная работа.

И чем больше команда, тем этот факт становится важнее. Когда у вас 1000 человек, вы должны иметь благоприятную атмосферу в коллективе. Мы усердно работаем и добиваемся больших успехов благодаря следованию данной культуре», — приводит слова Зафнауэра Racingnews365.

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