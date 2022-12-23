Зафнауэр: «Альпин» прогрессирует, так как в команде перестали искать «козлов отпущения»

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр выразил мнение, что изменение культуры в команде способствовало их успеху в этом сезоне. Напомним, французский коллектив сумел подняться в Кубке конструкторов с пятого места на четвёртое, опередив «Макларен» на 14 очков.
«В «Альпин» изменилась культура. Она определённо отличается от того, что я испытывал в «Форс Индии» и «Рейсинг Пойнт». Я всегда против того, когда пытаются найти виноватого. Чтобы стать высококлассной командой, нельзя на кого-то просто показывать пальцем — нужна совместная работа.
И чем больше команда, тем этот факт становится важнее. Когда у вас 1000 человек, вы должны иметь благоприятную атмосферу в коллективе. Мы усердно работаем и добиваемся больших успехов благодаря следованию данной культуре», — приводит слова Зафнауэра Racingnews365.
Самые яркие Гран-при Формулы-1 в Абу-Даби.
- 23 декабря 2022
-
16:17
-
15:55
-
15:45
-
15:31
-
14:51
-
13:58
-
13:16
-
12:26
-
12:22
-
12:02
-
11:23
-
10:31
-
10:21
-
09:43
- 22 декабря 2022
-
23:52
-
22:50
-
22:42
-
21:55
-
21:50
-
20:48
-
20:10
-
19:56
-
18:59
-
18:47
-
17:21
-
17:12
-
16:19
-
15:26
-
15:00
-
14:20
-
13:24
-
12:14
-
11:08
-
10:28
-
10:09