Льюис Хэмилтон рассказал, чем больше всего гордится за пределами Формулы-1

Семикратный чемпион Формулы-1 гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, чем больше всего гордится вне трассы. По словам Льюиса, больше всего его радует работа основанного им фонда Mission 44. Целью этой организации является борьба с расизмом, помощь и расширение возможностей молодых людей из малообеспеченных семей в Великобритании.



«Больше всего я горжусь работой фонда Mission 44. Потенциально это одна из самых разнообразных некоммерческих организаций, действующих в Великобритании. Я посещал школы, видел, какое влияние начинает оказывать наша работа, и очень горжусь этим. Я действительно чувствую, что живу для достижения своей цели, и чувствую, что это начинает давать ощутимый и положительный эффект. Мы увидим, что маленькие дети будут жить в равенстве и иметь больше возможностей, так что я в восторге от этого», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».

Льюис Хэмилтон показал, как проводит время с племянницей: